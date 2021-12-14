 SicEmSports - Killeen Ellison DE Tezino commits to Baylor
News More News
{{ timeAgo('2021-12-14 17:56:14 -0600') }} football Edit

Killeen Ellison DE Tezino commits to Baylor

Killeen Ellison 2022 DE Devonte Tezino has committed to Baylor.
Killeen Ellison 2022 DE Devonte Tezino has committed to Baylor. (Max Preps)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor's defensive front gained a big piece the day before National Signing Day with the addition of Central Texas standout Devonte Tezino.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}