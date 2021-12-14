Killeen Ellison DE Tezino commits to Baylor

Baylor's defensive front gained a big piece the day before National Signing Day with the addition of Central Texas standout Devonte Tezino.
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