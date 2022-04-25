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Kilgore College PG Grimes commits to Baylor

Kilgore College PF Dantwan Grimes is the newest Baylor Bear.
Kilgore College PF Dantwan Grimes is the newest Baylor Bear. (Kilgore News-Herald)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Scott Drew dips into the JUCO ranks and lands one of the hottest point guards in the country.

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