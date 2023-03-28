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Keyonte George officially declares for NBA Draft

Keyonte George has declared for the NBA draft.
Keyonte George has declared for the NBA draft. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

In a move that surprised no one, the highest rated recruit in Baylor history is off to the NBA.

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