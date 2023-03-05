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Keyonte George named Big 12 Freshman of the Year; Flagler 1st team

Baylor's Keyonte George was a lock selection.
Baylor's Keyonte George was a lock selection. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

George is the first Fr of the Year since 2012. Adam Flagler unanimous 1st team. LJ Cryer 3rd.

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