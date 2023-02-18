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Kansas uses huge second half burst to turn back Baylor, 87-71

Adam Flagler running the offense Saturday against Kansas.
Adam Flagler running the offense Saturday against Kansas. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The No. 5 Jayhawks overcame a 13-point halftime deficit to run away from the Bears.

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