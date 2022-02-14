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Just call Malik Benson Mr. 28.6

Baylor has offered Hutchinson (KS) CC WR Malik Benson.
Baylor has offered Hutchinson (KS) CC WR Malik Benson. (Hutchnews.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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