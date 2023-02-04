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{{ timeAgo('2023-02-04 14:27:39 -0600') }} football Edit

JTT returns, Bridges burns, No. 11 Baylor routs Texas Tech, 89-62

Jalen Bridges led the Bears with 18 points Saturday against Texas Tech.
Jalen Bridges led the Bears with 18 points Saturday against Texas Tech. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

An emotional, fun day. Jonathan Tchamwa Tchatchoua (8 points) returned from a devastating knee injury as the Bears blew out the Red Raiders.

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