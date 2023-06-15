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Jalen Bridges announces return to Baylor

Baylor wing Jalen Bridges is back for the 2023-24 season.
Baylor wing Jalen Bridges is back for the 2023-24 season. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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Bridges entertained pro offers from Australia but spurned those to return to Scott Drew's program.

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