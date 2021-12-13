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It's unanimous: Baylor No. 1 in AP Poll

Baylor PG James Akinjo slapping hands with fans after Sunday's 57-36 win over Villanova.
Baylor PG James Akinjo slapping hands with fans after Sunday's 57-36 win over Villanova. (Associated Press)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The AP has 61 voters. All them made Baylor a unanimous No. 1 for the first time in school history.

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