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Is Baylor vs. Kansas the new Duke-Carolina of CBB?

The Bears are looking to sweep Kansas for the first time.
The Bears are looking to sweep Kansas for the first time. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The comparisons are there with this series and the one on Tobacco Road. A break down of Saturday's game that include a visit from ESPN College GameDay.

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