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{{ timeAgo('2023-03-04 14:58:17 -0600') }} football Edit

Iowa State runs past No. 7 Baylor, 73-58, in finale

Adam Flagler scored a game-high 20 points in what could be his final game at the Ferrell Center.
Adam Flagler scored a game-high 20 points in what could be his final game at the Ferrell Center. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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The Cyclones controlled the pace and withstood a second-half run from the Bears to pull off the upset.

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