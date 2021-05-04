{{ timeAgo('2021-05-04 16:06:28 -0500') }}
football
Edit
Houston area 2023 DT reviews Baylor's defense
Kevin Lonnquist
•
SicEmSports
Publisher
What did this valued 2023 prospect have to say about Baylor's defense?Story Link
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzYiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2JheWxvci5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvaG91c3Rvbi1hcmVhLTIwMjMtZHQtcmV2aWV3cy1iYXlsb3Itcy1k
ZWZlbnNlIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9j
dW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQu
Z2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0g
dHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9m
IGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAg
IHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwog
ICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7
Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3Ni
LnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1o
dHRwcyUzQSUyRiUyRmJheWxvci5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmhvdXN0
b24tYXJlYS0yMDIzLWR0LXJldmlld3MtYmF5bG9yLXMtZGVmZW5zZSZjNT0y
MDIyNzMzMDc2JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Njcmlw
dD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==