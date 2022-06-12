 SicEmSports - Houston area 2023 DE Trent Thomas commits to Baylor
News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-06-12 16:08:47 -0500') }} football Edit

Houston area 2023 DE Trent Thomas commits to Baylor

Fort Bend Marhsall DE Trent Thomas has committed to Baylor.
Fort Bend Marhsall DE Trent Thomas has committed to Baylor. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports
premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}