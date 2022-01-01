 SicEmSports - Historic Showdown: No. 1 Baylor at No. 8 Iowa State
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Historic Showdown: No. 1 Baylor at No. 8 Iowa State

Kendall Brown and the Bears on the road in Ames, IA Saturday.
Kendall Brown and the Bears on the road in Ames, IA Saturday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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This is the first time in the Big 12 history that two 10-0 or better teams will meet in conference play.

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