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High-valued targets take in Baylor Junior Day

Timpson 2024 Ath and Rivals 250 Terry Bussey was at Baylor's Junior Day.
Timpson 2024 Ath and Rivals 250 Terry Bussey was at Baylor's Junior Day. (Rivals.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Recruits offer their perspective on how Baylor's Junior Day impacted them.

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