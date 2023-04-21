News More News
{{ timeAgo('2023-04-21 21:13:00 -0500') }} football Edit

Green & Gold Game: What to Watch

Baylor QB Blake Shapen is battling for the starting job.
Baylor QB Blake Shapen is battling for the starting job. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Some of the major story lines that will unfold on Saturday.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}