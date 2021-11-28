 SicEmSports - Golden Bear Performances: Texas Tech
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Golden Bear Performances: Texas Tech

Baylor QB Blake Shapen.
Baylor QB Blake Shapen. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, SicEmSports identifies the three players who had the greatest impact on Baylor’s recently played game.

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