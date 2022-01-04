 SicEmSports - Golden Bear Performances: Sugar Bowl
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Golden Bear Performances: Sugar Bowl

Terrel Bernard (2) celebrates winning Game MVP honors.
Terrel Bernard (2) celebrates winning Game MVP honors. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

A look at those who played major roles in the Bears 21-7 Sugar Bowl victory over Ole Miss.

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