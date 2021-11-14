 SicEmSports - Golden Bear Performances: Oklahoma
News More News
{{ timeAgo('2021-11-14 14:49:17 -0600') }} football Edit

Golden Bear Performances: Oklahoma

Baylor's defense enjoyed a banner day on Saturday against Oklahoma.
Baylor's defense enjoyed a banner day on Saturday against Oklahoma. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Each week, SicEmSports identifies the three players who had the greatest impact on Baylor’s recently played game.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}