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Gerry Bohanon ready to be Baylor's starting QB

Baylor QB Gerry Bohanon makes his first collegiate start Saturday.
Baylor QB Gerry Bohanon makes his first collegiate start Saturday. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

New Baylor starting QB Gerry Bohanon opens about winning the starting job.

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