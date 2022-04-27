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Gerry Bohanon enters NCAA transfer portal

Gerry Bohanon started 11 games in 2021 for Baylor.
Gerry Bohanon started 11 games in 2021 for Baylor. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The super senior lost his bid to become the Bears starting QB for 2022 and is looking for a new place to play.

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