Gerry Bohanon enters NCAA transfer portal

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The super senior lost his bid to become the Bears starting QB for 2022 and is looking for a new place to play.