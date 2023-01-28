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{{ timeAgo('2023-01-28 17:39:37 -0600') }} football Edit

George's burst rallies No. 17 Baylor past Arkansas, 67-64

Baylor's LJ Cryer with a floater for two of his 20 helped Baylor hold off Arkansas,
Baylor's LJ Cryer with a floater for two of his 20 helped Baylor hold off Arkansas, (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Keyonte George scored nine of his 24 in the final three minute led Baylor to its 6th consecutive win.

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