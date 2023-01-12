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{{ timeAgo('2023-01-12 06:33:10 -0600') }} football Edit

George's 32 lifts Baylor past West Virginia, 83-78; 1st Big 12 win

Keyonte George struck for a career-high 32 Wednesday night in Morgantown, WV.
Keyonte George struck for a career-high 32 Wednesday night in Morgantown, WV. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears ended a 3-game losing streak and made plays late.

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