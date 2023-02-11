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Flagler's 29 points rallies No. 14 Baylor past No. 17 TCU, 72-68

Baylor guard Adam Flagler led the Bears with 29 points in the road win in Fort Worth.
Baylor guard Adam Flagler led the Bears with 29 points in the road win in Fort Worth. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears have won nine of their last 10 and rallied from a 10-point deficit midway through the second half.

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