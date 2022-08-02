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FIRST LOOK: Iowa State

Iowa State DE Will McDonald
Iowa State DE Will McDonald (Iowa State SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at the Big 12 opener for the Bears who will be in Ames, IA on Sept. 24.

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