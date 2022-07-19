 SicEmSports - First Look: BYU
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First Look: BYU

BYU QB Jaren Hall.
BYU QB Jaren Hall. (BYU SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

SicEmSports continues to look at Baylor's 2022 opponents. Game 2 is a test at future Big 12 opponent BYU.

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