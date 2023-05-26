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ago football Edit

Final pieces of Baylor 2023 roster set to arrive

League City Clear Falls 2023 OLB Corey Kelly.
League City Clear Falls 2023 OLB Corey Kelly. (Rivals.com)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The breakdown of the arrivals for the 2023 class. They are expected on Saturday.

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