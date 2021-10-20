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FB Marshall 2023 Ath Janks reviews Baylor visit

Fort Bend Marshall 2023 Ath Ja'Koby Banks was at the Baylor-BYU game Saturday.
Fort Bend Marshall 2023 Ath Ja'Koby Banks was at the Baylor-BYU game Saturday. (Rivals)
Sam Spiegelman
Rivals Analyst

The Bears are among the early suitors for this prospect who can do just about everything.

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