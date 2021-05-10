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Fast and Furious? Baylor pursuing FCS OL transfer Helms
Kevin Lonnquist
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SicEmSports
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Baylor is in pursuit of the FCS transfer who entered the NCAA transfer portal April 30.Story Link
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