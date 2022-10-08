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Every word Baylor HC Dave Aranda said before West Virginia

Baylor HC Dave Aranda's team is coming off its bye week.
Baylor HC Dave Aranda's team is coming off its bye week. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media on Saturday in advance of Thursday's game at West Virginia.

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