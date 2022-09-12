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Every word Baylor HC Dave Aranda said before Texas State

Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor's 3rd-year HC met with the media to look back at BYU and look ahead at Texas State.

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