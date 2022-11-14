News More News
{{ timeAgo('2022-11-14 14:54:18 -0600') }} football Edit

Every word Baylor HC Dave Aranda said before TCU

Dave Aranda's team faces TCU Saturday for senior day.
Dave Aranda's team faces TCU Saturday for senior day. (KLTV)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media Monday to review Kansas State and to look ahead to TCU.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}