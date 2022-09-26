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Every word Baylor HC Dave Aranda said before Oklahoma State

Dave Aranda's Bears are 3-1 and 1-0 in the Big 12.
Dave Aranda's Bears are 3-1 and 1-0 in the Big 12. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media Monday to review the win at Iowa State and look ahead to facing No. 9 Oklahoma State.

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