News More News
{{ timeAgo('2022-10-31 14:55:05 -0500') }} football Edit

Every word Baylor HC Dave Aranda said before Oklahoma

Dave Aranda has split his two meetings with the Sooners.
Dave Aranda has split his two meetings with the Sooners. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media on Monday to review Texas Tech and look ahead to Oklahoma.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}