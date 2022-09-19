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Every word Baylor HC Dave Aranda said before Iowa State

Baylor HC Dave Aranda and the Bears start Big 12 play Saturday at Iowa State.
Baylor HC Dave Aranda and the Bears start Big 12 play Saturday at Iowa State. (Baylor Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media Monday to review Texas State and to look ahead to Iowa State.

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