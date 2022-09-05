News More News
{{ timeAgo('2022-09-05 14:46:51 -0500') }} football Edit

Every word Baylor HC Dave Aranda said before BYU

Baylor HC Dave Aranda walks the sidelines during Saturday's game against UAlbany.
Baylor HC Dave Aranda walks the sidelines during Saturday's game against UAlbany. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor HC Dave Aranda met with the media on Monday to review Albany and to look ahead at Saturday's meeting at No. 25 BYU.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}