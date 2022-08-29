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Every word Baylor HC Dave Aranda said before Albany

Baylor HC Dave Aranda about to start his third season running Baylor football.
Baylor HC Dave Aranda about to start his third season running Baylor football. (Baylor SID)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

Baylor's third-year leader discussed the 2022 season opener.

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