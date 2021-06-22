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Eddelmon starting strong with Baylor

La Vernia 2023 OL Barrett Eddlemon.
La Vernia 2023 OL Barrett Eddlemon. (Rivals)
Dylan Shackelford
Special Contributor to SicEmSports

Baylor's 2023 OL target saw the first time what the program was all about at this past Saturday's camp.

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