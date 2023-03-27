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Early impressions Baylor Spring FB 2023

Jackie Marshall's role on the defense could go to the next level in 2023.
Jackie Marshall's role on the defense could go to the next level in 2023. (Stephen Cook)
Stephen Cook
Video Journalist

Baylor is two practices into its spring football campaign. Some thoughts about what the start looks like.

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