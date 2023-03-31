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Dominic Richardson reveals the move from Oklahoma State to Baylor

Former Oklahoma State RB Dominic Richardson is now in Baylor running backs corps.
Former Oklahoma State RB Dominic Richardson is now in Baylor running backs corps. (Oklahoma State Athletics)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The former Cowboy, new RB coach AJ Steward and other RBs update where this part of the room is.

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