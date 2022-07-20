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DFW 2024 safety Wokomah does what Baylor covets: loves to hit

Arlington Bowie 2024 safety Kristopher Wokomah.
Arlington Bowie 2024 safety Kristopher Wokomah. (Twitter)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

The rising safety talks Baylor offer following his camp experience from June.

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