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Defending National Champion Baylor No. 1 Seed in East Region

Baylor's Kendall Brown helped the Bears win a share of the Big 12 regular season title.
Baylor's Kendall Brown helped the Bears win a share of the Big 12 regular season title. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Sunday's NCAA tournament bracket revealed Baylor as the No. 1 seed in the East. Bears face No. 16 Norfolk State Thursday in Fort Worth.

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