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Defending Champ Baylor faces blue blood UNC in round of 32

Flo Thamba and the Bears face North Carolina Saturday morning
Flo Thamba and the Bears face North Carolina Saturday morning (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A berth to the Sweet 16 in Philadelphia is on the line.

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