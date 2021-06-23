 SicEmSports - Crawford sparks the (future) Baylor defense; 4 star 2023 commits
News More News
{{ timeAgo('2021-06-23 13:02:22 -0500') }} football Edit

Crawford sparks the (future) Baylor defense; 4 star 2023 commits

Post 4 star 2023 Ath Isaiah Crawford.
Post 4 star 2023 Ath Isaiah Crawford. (Rivals)
Sam Spiegelman
Rivals Analyst

Baylor reeled in the 4-star versatile defensive stopper.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}