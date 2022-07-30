 SicEmSports - Could Baylor be ready to add again to the 2023 Class?
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Could Baylor be ready to add again to the 2023 Class?

Baylor's 2023 class has 23 commitments. HC Dave Aranda is looking to round out the final pieces.
Baylor's 2023 class has 23 commitments. HC Dave Aranda is looking to round out the final pieces. (Baylor SID)
Nick Harris
National Recruiting Analyst

A FutureCast is in the works and the latest on the QB commit Austin Novosad.

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