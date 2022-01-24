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Central Texas 2023 safety Wilcox commits to Baylor

Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

The Bears add to 2023 class secondary with the addition of the Central Texas safety from Lake Belton.

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