News More News
{{ timeAgo('2022-11-23 07:33:44 -0600') }} football Edit

Buying and Selling Baylor: TCU

Baylor TE Kelsey Johnson (87) celebrates one of his two touchdowns Saturday against TCU.
Baylor TE Kelsey Johnson (87) celebrates one of his two touchdowns Saturday against TCU. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

A look at what went right and what needs to improve following this past Saturday's game against TCU.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}