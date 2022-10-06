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Buying and Selling Baylor: Oklahoma State

Baylor's defense makes a stop of Oklahoma State QB Spencer Sanders last week at McLane Stadium.
Baylor's defense makes a stop of Oklahoma State QB Spencer Sanders last week at McLane Stadium. (Stephen Cook)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

What's hot and what's not following the meeting with Oklahoma State.

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