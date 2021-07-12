 SicEmSports - Building the Baylor 2022 Class
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Building the Baylor 2022 Class

South Jordan (UT) OG George Maile committed to Baylor on June 21.
South Jordan (UT) OG George Maile committed to Baylor on June 21. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
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@sicemsports

Between June 17 and July 4, Dave Aranda’s program nearly doubled its class size from 10 to 19.

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