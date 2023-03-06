News More News
{{ timeAgo('2023-03-06 07:34:10 -0600') }} football Edit

BU 2023 signee Wilson's last track ride before Baylor arrival

Katy Mayde Creek 2023 DB Tay'Shawn Wilson.
Katy Mayde Creek 2023 DB Tay'Shawn Wilson. (Rivals)
Kevin Lonnquist • SicEmSports
Publisher
@sicemsports

All the way back from a season-ending 2022 injury, 2023 Tay'Shawn Wilson chasing gold in track this spring.

Story Link

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}